Жительница Казани похитила троих детей и скрылась в Турции

В Казани возбуждено уголовное дело о пропаже женщины с детьми.

По данным регионального СК, в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года 32-летняя женщина с тремя малолетними детьми улетела в Анталию. Сыновьям девять и шесть лет, дочке - пять.

Место пребывания женщины до сих пор не установлено. Между тем отец несовершеннолетних не давал согласие на их выезд за границу.

Приметы матери: рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые, на носу родинка.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей. Расследованием дела занимается СУ СК РФ по Республике Татарстан.