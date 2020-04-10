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10.04.2020 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Казани похитила троих детей и скрылась в Турции

Текст: Олег Платонов (Казань)

В Казани возбуждено уголовное дело о пропаже женщины с детьми.

Фото: УМВД по Костромской области
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По данным регионального СК, в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года 32-летняя женщина с тремя малолетними детьми улетела в Анталию. Сыновьям девять и шесть лет, дочке - пять.

Место пребывания женщины до сих пор не установлено. Между тем отец несовершеннолетних не давал согласие на их выезд за границу.

Приметы матери: рост 180 сантиметров, волосы русые, глаза зеленые, на носу родинка.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей. Расследованием дела занимается СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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