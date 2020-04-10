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10.04.2020 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Резкий подъем уровня воды зафиксирован на северных реках России

Текст: Ирина Огилько

На водных объектах России продолжается рост уровня воды, связанный с весенним половодьем. Об этом рассказали "РГ" в Росгидромете.

По данным ведомства, до 62 см повысился уровень воды на алтайских реках - Обь, Бия, Песчаная, Алей, а также на реках Новосибирской области Иня, Тартас Новосибирская область), Томь (Кемеровская, Томская области), Тобол, Тура, Пышма (Тюменская область).

Фото: Егор Просвирников
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В бассейне реки Енисей вода поднялась на 28-42 см на реке Ус у деревни Усть-Золотая, реке Абакан у поселка Райков и города Абакан (Республика Хакасия).

Сложная гидрологическая обстановка сохраняется на некоторых водных объектах Алтайского края (река Чумыш у села Ельцовка, река Чапша у села Красногорск) и Кемеровской области (река Мрас-Су у поселка Усть-Кабырза). Как отмечают специалисты, уровень воды в этих реках может достичь неблагоприятных отметок, возможно подтопление прибрежных территорий в ряде населенных пунктов.

В Росгидромете напомнили, что будут оперативно оповещать о складывающейся гидрологической обстановке.

Происшествия ЧП Правительство Минприроды Росгидромет Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай СФО Новосибирская область СФО Томская область СФО Кемеровская область

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