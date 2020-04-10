Резкий подъем уровня воды зафиксирован на северных реках России

На водных объектах России продолжается рост уровня воды, связанный с весенним половодьем. Об этом рассказали "РГ" в Росгидромете.

По данным ведомства, до 62 см повысился уровень воды на алтайских реках - Обь, Бия, Песчаная, Алей, а также на реках Новосибирской области Иня, Тартас Новосибирская область), Томь (Кемеровская, Томская области), Тобол, Тура, Пышма (Тюменская область).

В бассейне реки Енисей вода поднялась на 28-42 см на реке Ус у деревни Усть-Золотая, реке Абакан у поселка Райков и города Абакан (Республика Хакасия).

Сложная гидрологическая обстановка сохраняется на некоторых водных объектах Алтайского края (река Чумыш у села Ельцовка, река Чапша у села Красногорск) и Кемеровской области (река Мрас-Су у поселка Усть-Кабырза). Как отмечают специалисты, уровень воды в этих реках может достичь неблагоприятных отметок, возможно подтопление прибрежных территорий в ряде населенных пунктов.

В Росгидромете напомнили, что будут оперативно оповещать о складывающейся гидрологической обстановке.