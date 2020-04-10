На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 50 человек

В Ставропольском крае выявлено десять новых случаев коронавирусной инфекции. У всех пациентов было подозрение на COVID-19, что подтвердилось повторными тестами, заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

- Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь, - отметил глава края.

Сейчас в регионе 52 подтвержденных случая коронавируса. Девятерых человек медики уже выписали из больниц. При этом факты заболевания зафиксированы в 10 муниципалитетах из 36.

Также скончалась 53-летняя женщина из поселка Иноземцево. Как сообщалось ранее, она обратилась к медикам, когда у нее уже были явно выраженные симптомы.