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10.04.2020 09:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ставрополье число заболевших коронавирусом превысило 50 человек

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае выявлено десять новых случаев коронавирусной инфекции. У всех пациентов было подозрение на COVID-19, что подтвердилось повторными тестами, заявил на своей странице в Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь, - отметил глава края.

Сейчас в регионе 52 подтвержденных случая коронавируса. Девятерых человек медики уже выписали из больниц. При этом факты заболевания зафиксированы в 10 муниципалитетах из 36.

Также скончалась 53-летняя женщина из поселка Иноземцево. Как сообщалось ранее, она обратилась к медикам, когда у нее уже были явно выраженные симптомы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Распространение коронавируса COVID-19

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