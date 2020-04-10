В администрации Советского района Махачкалы начались обыски

Работники СК проводят обыски и выемку документов в администрации Советского района Махачкалы. Спецоперация проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении главы района, которого подозревают в нанесении ущерба бюджету республики на сумму 1,3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

18 марта региональное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении чиновника, а также его заместителя, родного брата и директора одной из специализированных детско-юношеских спортивных школ.

По версии следствия, в 2011 и 2015 года директор спортшколы назначил главу муниципального образования, его заместителя и брата руководителя райадминистрации на должности тренеров-преподавателей по вольной борьбе. В 2017 году назначенцы фактически прекратили тренировать будущих спортсменов, но зарплату продолжали получать до 2019 года.

"На основании незаконно оформленных документов подозреваемым начислена заработная плата на общую сумму более 1 300 000 рублей, которые они получили и распорядились по своему усмотрению", - уточнили в СК.