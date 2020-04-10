В Дагестане три человека скончались от заболевания коронавирусом

Как сообщает минздрав Дагестана, ночью умерла 81-летняя женщина, а сегодня утром - еще две заболевшие, 62 и 56 лет.

"Все они находились в реанимации, под круглосуточным наблюдением врачей. У двух женщин развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. У третьей диагностирована тяжелая форма пневмонии. Несмотря на все усилия медиков, спасти их не удалось. Предварительный тест на коронавирус у всех трех женщин показал положительный результат", - проинформировали в министерстве.

Для получения окончательного диагноза материалы направлены в референс-центр в Москве.

Состояние еще десяти пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Среди них десятимесячный ребенок, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день диагноз COVID-19 был подтвержден у 58 человек. Еще 38 заболевших ждут заключения по окончательному диагнозу из федеральной лаборатории.