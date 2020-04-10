В Дагестане в ДТП на трассе погибли три человека

В Дагестане на автодороге Манас - Сергокала - Первомайское произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли три человека и два травмированы.

Как сообщает региональное управление МВД, шофер ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, под управление 28-летнего жителя Сергокалинского района.

От удава оба водителя и пассажир Hyundai погибли на месте, еще два человека госпитализированы больницу города Избербаш.

По факту ДТП сотрудниками полиции собран материал для принятия процессуального решения.