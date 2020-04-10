Новости

NI назвал тактические ракетные комплексы визитной карточкой России 13:25
Резкий подъем уровня воды зафиксирован на северных реках России 13:24
В Дагестане в ДТП на трассе погибли три человека 13:22
Россия в несколько раз увеличит производство аппаратов ИВЛ 13:20
В Челябинской области за нарушения карантина закрыли еще три ИП 13:19
В Архангельской области трое рыбаков провалились под лед на "Буране" 13:16
Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве 13:11
"Ленинка" приглашает на бесплатные онлайн-экскурсии 13:10
Минобороны РФ внедрило систему дистанционного заказа питания 13:07
В Воронеже впервые пересадили сердце 13:03
Лидеры стран ЕАЭС обсудят меры по противодействию COVID-19 13:02
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая версия Lada 4x4 13:01
Таджикистан закрыл границу для иностранцев 13:00
Сервис Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра 12:54
Собянин рассказал об "эффекте Куршевеля" 12:52
В Ульяновской области за сутки подтвердилось 34 заболевания COVID-19 12:48
В Беларуси выступили за стимулирование к потреблению электроэнергии 12:47
В Москве мошенники торговали псевдотестами на коронавирус 12:44
Алексей Гуськов сыграл "крестного отца" русской мафии 12:31
В Минпросвещения рассказали о зарплатах и нагрузке учителей на удаленке 12:10
Брюс Уиллис побрил налысо свою дочь, чтобы она снялась топлес 12:10
Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado 12:08
Дмитрий Борисов даст интервью "Российской газете" 12:08
Глава Marvel Кевин Файги заявил о продолжении "Мстителей" 12:03
Москва назвала "верхом лицемерия" заявления США по ситуации в лагере "Рукбан" 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане в ДТП на трассе погибли три человека

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане на автодороге Манас - Сергокала - Первомайское произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2115. В результате ДТП погибли три человека и два травмированы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Никас Сафронов попал в ДТП в Москве в свой день рождения

Как сообщает региональное управление МВД, шофер ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, под управление 28-летнего жителя Сергокалинского района.

От удава оба водителя и пассажир Hyundai погибли на месте, еще два человека госпитализированы больницу города Избербаш.

По факту ДТП сотрудниками полиции собран материал для принятия процессуального решения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Чешские чиновники отказались передать России памятник Коневу
В 56 российских регионах смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения
Мексика согласилась снизить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Собянин о COVID-19: Мы у подножия пика
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе