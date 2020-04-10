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10.04.2020 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Калининградца задержали в Москве за мошенничество на миллионы

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

48-летнего калининградского бизнесмена, объявленного в международный розыск по подозрению в многомиллионном мошенничестве, задержали в Москве.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, предприниматель воспользовался в своих целях программой государственной поддержки бизнеса. По данным полиции, в 2013 году он регистрировал на малоимущих жителей Калининграда фиктивные фирмы и получал на каждую из них льготные микрозаймы в размере до миллиона рублей. А затем переводил деньги на банковский счет своей фирмы.

Фото: iStock
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- Следователи установили, что подозреваемый зарегистрировал десять подставных организаций и получил 10 миллионов рублей из государственного бюджета на их развитие, после чего были запущены юридические процедуры по их ликвидации, - пояснила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

В отношении подозреваемого возбуждено десять уголовных дел по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Их расследование продолжается в Калининграде, устанавливаются все эпизоды деятельности фигуранта.

Мужчина скрывался в Москве и был задержан столичными оперативниками и по ходатайству следственной части УМВД России по Калининградской области помещен в СИЗО, уточнила Светлана Поставничая.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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