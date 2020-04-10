Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой

Известный петербургский путешественник Александр Норко, который две недели назад самоизолировался в лесу в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, умер в своем палаточном лагере.

О смерти путешественника сообщила на своей странице "ВКонтакте" его супруга Лариса Норко.

Судмедэксперты не нашли на теле погибшего следов инфаркта или инсульта.

Супруга путешественника полагает, что ее муж отравился. За несколько часов до смерти Александр звонил Ларисе и сообщил, что нашел корни кувшинки и намерен их сварить. Вдова считает, что Александр Норко спутал кувшинку с ядовитым растением.

Александр Норко на велосипеде объездил полмира. Так, крутя педали, он смог доехать из Петербурга до Египта, также несколько лет назад он предпринял путешествие из Северной столицы в Сингапур.