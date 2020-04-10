Новости

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля 18:30
В Саранске из-за зараженного студента закрыли на карантин общежитие 18:27
Сотни колумбийцев нарушили карантин из-за похорон мафиози 18:19
Находка во Франции перевернула представление о неандертальцах 18:18
Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой 18:17
В Галлии найдена фляга легионера с "тайным зельем" 18:17
На российско-белорусской границе появились санитарные фильтры 18:11
Жители Кенозерья восстановили 100-метровый мост между деревнями 18:11
Названы самые популярные и необычные имена детей в Москве 18:06
Телеведущий Дмитрий Борисов отвечает на вопросы "Российской газеты" 18:00
В мордовском селе от пала сухой травы сгорело 11 домов 17:55
Новак призвал соблюсти баланс интересов потребителей и производителей 17:33
Новый фильм Скорсезе может выйти на сервисах Apple или Netflix 17:33
В Заполярье осудили банду несовершеннолетних воров 17:27
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в апреле 17:25
Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами 17:24
Жительница Казани похитила троих детей и скрылась в Турции 17:23
В Перу найдены останки неизвестных приматов, пересекших океан на "плотах" 17:22
Набиуллина рассказала об уровне инфляции в стране 17:20
В Осетии у сотрудников правительства заподозрили коронавирус 17:18
Исследование: человек сам виноват в появлении новых смертоносных вирусов 17:17
В СИЗО 11 регионов введен режим особых условий 17:16
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут 17:15
Андрей Аршавин стал разносить продукты пожилым болельщикам "Зенита" 17:11
В чешском замке найдены жертвы ритуального убийства 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
10.04.2020 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургский путешественник умер в лесу, отравившись кувшинкой

Текст: Вера Черенева

Известный петербургский путешественник Александр Норко, который две недели назад самоизолировался в лесу в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, умер в своем палаточном лагере.

В Архангельской области трое рыбаков провалились под лед на "Буране"

О смерти путешественника сообщила на своей странице "ВКонтакте" его супруга Лариса Норко.

Судмедэксперты не нашли на теле погибшего следов инфаркта или инсульта.

Супруга путешественника полагает, что ее муж отравился. За несколько часов до смерти Александр звонил Ларисе и сообщил, что нашел корни кувшинки и намерен их сварить. Вдова считает, что Александр Норко спутал кувшинку с ядовитым растением.

Александр Норко на велосипеде объездил полмира. Так, крутя педали, он смог доехать из Петербурга до Египта, также несколько лет назад он предпринял путешествие из Северной столицы в Сингапур.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле положительно оценили договоренности ОПЕК+
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19
Тест на коронавирус можно будет сделать за 15-20 минут
За сутки в России добавилось 1786 заболевших COVID-19 в 57 регионах
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе