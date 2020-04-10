В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов. Речь идет о мужчине 1950 года рождения, у которого была диагностирована пневмония.

Пожилой человек был военным пенсионером и проходил лечение в больнице Минобороны РФ. Сейчас идет эпидемиологическое расследование.

По последним данным, в регионе подтвердилось 62 случая заболевания COVID-19. Два человека находятся в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Ситуация продолжает оставаться напряженной, поэтому мы продлеваем режим всеобщей самоизоляции еще на неделю, - заявил губернатор. - С учетом того, что уровень дисциплины постепенно начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан на территории региона. Планируем опубликовать этот документ в понедельник. Заработает он во вторник или в среду - в зависимости от того, как быстро люди, которые сейчас ходят на работу, смогут получить соответствующие справки.

Напомним, Калининградская область перешла на режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса 31 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 12 апреля, сейчас областные власти продлили режим до 19 апреля.