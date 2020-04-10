В Мурманской области появится региональный центр кинопроизводства

В Мурманской области откроется Центр развития кинопроизводства, сообщили в региональном министерстве культуры. Кроме того, кинокомпании, снимающие фильмы на территории региона, получат субсидии, с помощью которых они смогут компенсировать до 30 процентов затрат.

Центр развития кинопроизводства будет продвигать регион в качестве площадки для съемок, отметили в министерстве. Его основой задачей станет всевозможная помощь кинокомпаниям: консультирование и координация, создание базы имеющихся локаций и актеров, информации об услугах и работах для обеспечения съемок.

Центр будет создан на средства гранта из областного бюджета. Получить его сможет некоммерческая организация, победившая в конкурсе, который организует министерство культуры региона.

- Мы надеемся, что эти меры помогут не только привлечь в регион новые инвестиции и яркие проекты, но и создадут интересные туристические маршруты, новые рабочие места, станут катализатором развития киноиндустрии в Мурманской области, - подчеркнул министр культуры региона Евгений Гоман. - Речь идет о создании кинофильмов силами местных творческих команд, обучении кинематографическому искусству и технологиям.

Также в регионе появится кинокомиссия, которая будет определять, в каком направлении предстоит развивать киноиндустрию Заполярья и какую помощь оказывать ей в дальнейшем.