В Пскове сотрудник городской больницы заразился COVID-19

В закрытой на карантин Псковской городской больнице один из медработников заболел коронавирусной инфекцией. Первый тест показал положительный результат, об этом на свой странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сейчас этот медработник изолирован, все коллеги, которые с ним контактировали, дополнительно тестируются на коронавирусную инфекцию.

Сама больница находится на карантине с 26 марта. Тогда в учреждении умерла 45-летняя женщина с COVID-19. За жизнь пациентки врачи боролись из всех сил, женщина была подключена к аппарату ЭКМО, но спасти ее врачи не смогли.

Как заболел медработник, в данный момент выясняется. Все сотрудники медучреждения еженедельно проходят тестирование.