В Вологде из горящего дома эвакуировали 13 человек

Из горящего многоквартирного дома в Вологде спасены 13 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Вологодской области.

Пожар случился прошлой ночью в одном из домов на улице Конева. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже - там загорелась лоджия. На место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники МЧС.

С помощью специального оборудования были эвакуированы 13 жильцов дома, отметили в ведомстве. Пострадавших, к счастью, не оказалось.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров, его причина устанавливается. В тушении огня участвовали 16 человек и семь единиц техники.