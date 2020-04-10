В Заполярье осудили банду несовершеннолетних воров

В городе Кандалакше Мурманской области перед судом предстала банда шестерых воров в возрасте от 15 до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- С ноября 2018 года по август 2019 года они совершили 18 преступлений, действуя как в составе группы, так и в одиночку, - отметили в ведомстве. - Подростки похищали продукты питания, бытовую химию, алкоголь и электроинструменты из сетевых магазинов в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях и Кандалакше.

Кроме этого, юные воры украли велосипед из подъезда жилого дома в городе Апатиты. Сумма ущерба, который был причинен собственникам украденного имущества, превысила 46 тысяч рублей.

Свою вину подростки признали полностью. Суд назначил им наказание в виде обязательных работ сроком от 100 до 160 часов. Двое из них, совершившие наиболее тяжкие преступления, приговорены к лишению свободы на 1 и 2 года условно. Приговор вступил в законную силу.