ФК "Ростов" продлил контракт с Байрамяном и Черновым

Полузащитник Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов заключили новое соглашение с футбольным клубом "Ростов". Контракты спортсменов продлены на четыре с половиной года.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", игроки донского клуба находятся на самоизоляции и строго соблюдают предписанные меры предосторожности. Для поддержания формы они тренируются в домашних условиях и записывают видеоролики к своим болельщикам. Одним из первых это сделал Хорен Байрамян и его дочь Ева.

Напомним, выпускник Ростовского областного училища олимпийского резерва Хорен Байрамян в 2010 году был заявлен за молодежный состав ФК "Ростов". А на следующий год стал активно привлекаться к тренировкам с основным составом, а 18 июня 2011 года в игре против казанского "Рубина" дебютировал за донскую команду. В 2018 году на правах аренды выступал за "Рубин", а через год вернулся в "Ростов".

Дебют в премьер-лиге защитника Евгения Чернова, выступавшего тогда за "Томь", состоялся 27 апреля 2012 года. До перехода в донскую команду выступал за клубы: "Газовик", "Химик", "Енисей", "Тосно" и "Зенит". В составе "Тосно" стал обладателем Кубка России 2017/2018, вместе с "Зенитом" выиграл бронзовые медали Чемпионата России 2016/2017.