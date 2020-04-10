В Крыму экипаж яхты "Варвара" по решению суда поместят в обсерватор

Феодосийский городской суд удовлетворил административные иски главного санитарного врача по Феодосии, Судаку и Кировскому району о принудительном помещении в обсерватор экипажа яхты "Варвара", который с 1 апреля пребывает в самоизоляции на судне у берегов Крыма. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

- Принято решение о принудительной изоляции моряков в обсерватор в Евпатории для лабораторного обследования и медицинского наблюдения, - пояснили в суде. - В решении установлен срок изоляции - 14 дней.

В пресс-службе пояснили, что, поскольку начало срока исчисляется с момента пересечения изолируемыми гражданами государственной границы, то есть с 1 апреля, то в обсерватор экипаж судна поместят до 14 апреля.

- В части принудительной изоляции допущено решение суда к немедленному исполнению, - заключили в суде.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что без лабораторного обследования и получения отрицательных результатов члены экипажа "Варвары" "не могут покинуть режим изоляции".

Напомним, прибывшая из Греции яхта "Варвара" уже неделю стоит на рейде у берегов Феодосии. Члены экипажа судна, капитан Николай Шкурин и старпом Николай Новак, после прохождения санитарного контроля в порту Ялты 1 апреля самоизолировались на яхте. Региональное управление Роспотребнадзора по прибытии моряков к берегам Крыма потребовало от них согласиться на обсервацию. Те в свою очередь, апеллируя к хорошему самочувствию, сочли альтернативой обсервации двухнедельную изоляцию в открытом море.