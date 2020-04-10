На Урале рассказали о враче на раритетном ГАЗе

В Сети появилась информация, о том, что новость про врача из села Патруши, который объезжает пациентов на ретроавтомобиле, не соответствует действительности. "РГ" попросила свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разъяснить ситуацию.

На снимке запечатлен практикующий врач, а автомобиль действительно принадлежит местному жителю.

- В социальных сетях транслирована история, рассказанная местными медиа. На момент публикации ее достоверность не вызывала сомнений. Владимир Тельнов действительно работает врачом общей врачебной практики. В числе его обязанностей - медицинское наблюдение за жителями городского округа, вернувшимися из-за рубежа, как того требует ситуация с COVID-19. Он объезжал пациентов в селе Патруши, где несколько человек после прилета из-за границы соблюдают режим самоизоляции, - сообщили в департаменте информационной политики области.

На фотографиях доктор запечатлен на фоне раритетной "скорой", принадлежащей одному из местных жителей. Там подчеркнули, что целью публикации был рассказ о враче и поддержка медицинского сообщества. Действительно ли врач приезжает к наблюдаемым на санитарной машине на базе ГАЗ-12Б, в ведомстве не уточнили.