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10.04.2020 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве

Текст: Юлия Мякишева

Екатеринбуржца привлекли к уголовной ответственности после того, как он в составе группы людей напал на Российский центр науки и культуры в Киеве.

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18 февраля 2018 года мужчина принял участие в антироссийской акции, в рамках которой они забросали камнями здание, разбили окна. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. В его поступке усмотрели также намерение осложнить отношения между Россией и Украиной. Ему заочно предъявлено обвинение.

По данным СК, мужчина скрывается от российских правоохранительных органов за пределами страны, поэтому он объявлен в международный розыск.

Расследование инцидента продолжается, в рамках него будет дана правовая оценка всем действиям нападавших.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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