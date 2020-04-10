Уралец стал фигурантом дела о нападении на учреждение в Киеве

Екатеринбуржца привлекли к уголовной ответственности после того, как он в составе группы людей напал на Российский центр науки и культуры в Киеве.

18 февраля 2018 года мужчина принял участие в антироссийской акции, в рамках которой они забросали камнями здание, разбили окна. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Уральца привлекли к уголовной ответственности за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. В его поступке усмотрели также намерение осложнить отношения между Россией и Украиной. Ему заочно предъявлено обвинение.

По данным СК, мужчина скрывается от российских правоохранительных органов за пределами страны, поэтому он объявлен в международный розыск.

Расследование инцидента продолжается, в рамках него будет дана правовая оценка всем действиям нападавших.