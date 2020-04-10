В Магнитогорске на карантин закрыли подъезд девятиэтажки

В Магнитогорске на карантин по коронавирусу закрыли целый подъезд девятиэтажки по улице Жукова, 3. На беспрецедентные меры пришлось пойти после смерти одного из жильцов от пневмонии, у членов его семьи подозревают коронавирус, сообщили "РГ" в городской администрации.

- В связи с тем, что семья погибшего из пяти человек, как и он сам, общались с приехавшим гражданином Армении - все они попадают в число "контактных", - пояснили в пресс-службе мэрии. - У двоих из них результаты теста оказались условно положительными. - В связи с этим 45 жителям подъезда вручены постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, а также взяты их пробы, которые сейчас исследуются. Контроль за соблюдением режима изоляции гражданами осуществляется сотрудниками полиции.

В квартире скончавшегося жителя и подъезде дома проведена полная дезинфекционная обработка, отметили в мэрии.

Как уже сообщала "РГ", по последним данным, число заражений коронавирусом в Челябинской области достигло 36. За сутки выявлено еще четыре условно положительных результата тестов, таким образом, число условно зараженных достигло восьми. Причем одна из пациенток, 86-летняя женщина, госпитализирована с тяжелой формой пневмонии.