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10.04.2020 13:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки уральцы собрали деньги для землячки, потерявшей две пенсии

Текст: Татьяна Казанцева
Рождественские истории случаются не только в январе, знает теперь 60-летняя жительница Краснотурьинска Татьяна Дементьева. На днях она получила на почте две пенсии, но по рассеянности оставила пакет с 26 тысячами рублей в отделении. Сложила в сумку пакет с паспортом и ушла. Спохватилась только через несколько кварталов, а когда добежала - денег уже не было… Об этой беде рассказала городская газета, и за считанные часы "всем миром" собрали около 30 тысяч рублей. "Чудесное спасение, не иначе", - считает пенсионерка.
Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina
Фото: iStock/Evgeniia Ozerkina

- Когда поняла, что денег нет - просто земля ушла из-под ног! - с ужасом вспоминает Татьяна Евгеньевна. - У меня ведь целый букет болезней, плюс постоянные заботы, напряжение.… Не в первый раз такое происходит, забывала то кошелек, то банковскую карту, но раньше как-то обходилось. А тут прибегаю - денег нет. Никто не видел и сотрудникам почты не передавал. Конечно, написала заявление в полицию, да ведь камер-то на почте нет.… В голове одна мысль: на что нам вчетвером целый месяц жить?

Пенсионерка живет с парализованной дочерью и двумя внуками. "Без меня все они пропадут", - констатирует она. Дочь, 41-летняя женщина, один за другим перенесла два инсульта и менингит, ей нужен постоянный уход. Ухаживать за больной бабушке помогают внуки: 18-летняя студентка колледжа (у нее тоже инвалидность - астма) и 14-летний школьник. Но понятно, что семья держится на самой старшей в доме.

Фото: Piero CRUCIATTI / AFP
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Татьяну Дементьеву в городе знают многие. Почти 40 лет она проработала на Богословском алюминиевом заводе - сначала аппаратчиком-гидрометаллургом, потом кладовщиком - и всегда была активной общественницей, помогала тем, кто попал в трудную ситуацию. Просить о помощи ей характер не позволил, но не могла не поделиться бедой со своей знакомой. Вскоре в соцсетях появился пост "Верните деньги пенсионерке!", о потере рассказали журналисты "Вечернего Краснотурьинска", там же указали номер мобильного телефона.

- Татьяна Евгеньевна часто принимала участие в наших благотворительных проектах, и вот помощь понадобилась ей самой. Краснотурьинцы отзывчивые, правда, в последнее время с деньгами у всех стало заметно хуже. Тем радостнее, что Дементьевой так дружно помогли, - говорит редактор Наталья Калинина.

Присылали переводы и по сто, и по 70 рублей, одна женщина пожертвовала 57 рублей - люди явно делились последним. И суток не прошло, как собрали около 30 тысяч - лекарства и продукты семье теперь обеспечены. Правда, Татьяна Дементьева упорно переписывает все контакты и реквизиты - надеется, что пенсии все же найдутся (вместе с деньгами в пакете были и квитанции с адресом), и она сможет вернуть помощь. А недавно в ее дверь постучали. Незнакомая женщина принесла продукты на большую сумму, плюс собственные домашние заготовки: банки с огурцами и помидорами. Сказала - для парализованной дочери, тронула до слез…

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