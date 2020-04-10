Русист из Китая: Наш Юра стал для нас родным человеком

Доктор филологических наук Дэн-Цзюнь долгие годы была директором Института русского языка Хэйлунцзянского университета. Она рассказала корреспонденту "РГ" Александру Ярошенко, как было организовано онлайн-обучение во время пандемии, и какой урок она вынесла из недель пребывания на карантине?

- С 2 марта начались онлайн-уроки у школьников и студентов, сразу забот всем прибавилась. Онлайн-обучение пошло очень даже нормально, наш Институт русского языка все занятия проводит по интернету.

Мы друг друга видим, слышим, спорим, дискутируем. В народе уже ходит шутка, что можно теперь закрывать университеты и школы - учиться можно по интернету.

Две наших преподавательницы уехали отдыхать во Вьетнам, там их и застал карантин. Они до сих пор там, но духом не упали, ведут занятия из Вьетнама по скайпу. Первое время грустили немножко, сейчас уже относятся к происходящему с юмором.

Главное - это человеческие отношения. Самое ценное - это твоя семья, твои друзья, когда ты не один, тебе не страшно.

Наш коллектив русистов Хейлунцзянского университета очень дружный, мы постоянно общаемся. Один преподаватель из Биробиджана остался здесь.

Карантин переживает в Китае, мы его опекаем. Наш Юра стал для нас родным человеком. Он же иностранец, в чужой стране, ему труднее чем нам. Поэтому и внимания ему больше.

Моей любимой России и всему миру я искренне желаю быстрее победить эту пандемию. Поверьте Китаю, с ней можно справиться! Наши предки куда более тяжелые испытания переживали. Нам всем поможет только дисциплина и грамотные действия. И еще юмор. Это настоящий спасательный круг в этой ситуации.