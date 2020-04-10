СФ предложит изменения в законодательство с учетом опыта борьбы с COVID-19

Глава Совфеда отметила, что сейчас нет вопросов более важных, чем борьба с распространением коронавируса, защита здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов наших граждан. Из сложившейся ситуации законодатели намерены сделать выводы.

"Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведет ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях, и подготовит предложения по его совершенствованию", - заявила Матвиенко. Сенаторам дано поручение анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, "удаленку", цифровизацию общения с государством и так далее, добавила она.

Изменения могут коснуться, в частности, Трудового кодекса. Валентина Матвиенко напомнила, что понятие "дистанционная работа" было внесено туда еще в 2013 году, но право сочетать "удаленку" с работой в офисе в документе не прописано. "Считаю, это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе. Эффективность сотрудника должна определяться не количеством часов, проведенных на работе (а с учетом времени, которое тратится на сборы и дорогу, это не восемь часов в сутки), а эффективностью его деятельности", - отметила глава СФ.

Кроме того, будет учтен опыт дистанционного обучения, на который школы были вынуждены перейти в экстренном порядке. "Конечно, традиционную школу с, непосредственным общением педагога и ученика отменять не следует, (...) но надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный, временный способ только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. Глупо это отрицать", - считает спикер. По ее мнению, будущее - за сочетанием традиционных и цифровых подходов к образованию, как школьному, так и вузовскому.

Переживаемые сейчас страной события стали проверкой и для отечественной модели федерализма, продолжила глава Совфеда. "Считаю, что одним из решений станет организация единой системы публичной власти в нашей стране. Эта тема была заявлена Президентом России. Сейчас, с учетом новых вызовов, она стала еще более актуальной. Уверена, до конца года произойдут подвижки в ее законодательном оформлении", - заявила она, добавив, что рабочая группа вычленит и другие сферы, которые потребуют законодательной настройки или изменения подходов.

Например - вызванный самоизоляцией бум в сфере доставок потребует "более жестко определить требования к упаковочному материалу, одноразовой посуде, ограничению использования пластиковых пакетов торговыми сетями в крупных городах". Валентина Матвиенко считает, что раздельный сбор мусора надо сделать повсеместным, и это тоже не второстепенная задача, особенно с точки зрения молодежи.

Она также уверена, что российское общество и государство справятся с нынешней угрозой. "Но настоящей победой станет не просто преодоление коронавируса. Нам нужно взглянуть дальше - осознать и принять необходимые и назревшие изменения, выучить новые уроки, которые преподнесла нам жизнь. И мы это сделаем", - заключила председатель Совета Федерации.