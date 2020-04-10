Советские БТР-152 поддерживают в боевой готовности в армии Вьетнама

Советские БТР-152 продолжают оставаться на вооружении Вьетнамской народной армии. Правда, эти бронетранспортеры-ветераны используются не в основных соединениях сухопутных войск, а в частях так называемых "местных сил".

BTR-152 of Vietnam People Army during mobilization.



In Vietnam, the Soviet six-wheeled armored personnel carrier tends to be put under province commands and packs a wide range of weapons from a single PKM to twin KPV on a ZPU-2 mount. pic.twitter.com/qF03zqxdmY — Lee Ann Quann (@AnnQuann) April 10, 2020

Несмотря на солидный полувековой возраст, они поддерживаются в боеспособном состоянии. Их регулярно задействуют в ходе учений различных масштабов.

Сообщается, что на части БТР давно устаревшие бензиновые двигатели заменили на дизельные, что улучшило не только скоростные характеристики, топливную экономичность, но и живучесть на поле боя. Также доработке подверглась трансмиссия. Крышу прикрыли дополнительными бронепанелями. Появились зеркала заднего вида, новые поворотники.

Вместо 7,62-мм пулеметов СГМБ машины получили более современные ПКМ. Монтируются также мощные крупнокалиберные 14,5-мм КПВ в составе спаренной установки ЗПУ-2.

Поскольку вьетнамские военнослужащие принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, на базе БТР-152 создана специальная санитарная модификация, у которой подняли высоту обитаемого отделения. Машину покрасили в белый цвет, установили проблесковые маячки и кондиционер.