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Стас Михайлов готов сдать кровь для борьбы с коронавирусом

Новости
    10.04.2020, 11:54
Текст:   Олег Усков

Пятидесятилетний российский певец, актер, автор песен и продюсер Стас Михайлов, который не скрывает, что проходил лечение в клиническом госпитале "Лапино" от вирусной пневмонии, готов сдать свою плазму: у Заслуженного артиста РФ в крови нашли антитела к коронавирусу.

Как передает KP.RU, изначально, почувствовав недомогание, Стас решил, что это бронхит. И лишь после того, как на третий день артист потерял обоняние, что считается одним из симптомов нового коронавируса, певец позвонил своему другу - главврачу известной сети клиник. И тот скомандовал: "Немедленно приезжай!"

По словам Стаса, он очень удивился: "Почему немедленно?". И лишь прибыв в клинику, всё понял - ему сделали КТ и поставили диагноз: двусторонняя пневмония. Начав лечение еще до того, как стали известны результата теста на коронавирус.

"Позже я узнал, что каждый день для легких на вес золота. Важно вовремя начать лечение, не дожидаясь несколько дней результаты теста", - пояснил исполнитель.

Сейчас с кумиром российских женщин все в порядке. Более того - после выписки Стас сделал тест на выявление в крови антител к белкам COVID-19. И, "если Роспотребнадзор подтвердит", он готов сдать свою плазму - "чтобы она стала полезна".

Пока доказанных способов лечения коронавирусной инфекции нет. Кроме, вероятно, использования антител людей, переболевших вирусом.

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