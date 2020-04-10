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10.04.2020 08:25
Рубрика: Спорт

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Gregory Payan Фото: AP Photo/Gregory Payan
Фото: AP Photo/Gregory Payan

Турнир UFC 249, главным событием которого должен был стать бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, отменен из-за коронавируса.

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Несмотря на все усилия главы организации Даны Уайта, запланированный на 18 апреля турнир не состоится. Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, турниры UFC решено отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на слова Уайта, что он готов провести турнир, все вышло из-под его контроля". - сообщил Окамото.

Позже эту информацию подтвердил и сам Дана Уайт. "Сегодня нам позвонили высокопоставленные люди. Они попросили меня не проводить турнир, назначенный на следующую субботу", - сказал Уайт.

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Желание Уайта провести турнир во что бы то ни стало, раскритиковали многие. Изначально турнир должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за вспышки заболевания бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном там был отменен. Однако Уайт продолжал обещать, что бой все же состоится. Он не называл точное место, и из-за этого от поединка был вынужден отказаться вернувшийся в Россию Нурмагомедов.

В результате ему нашли замену в лице Гэтжи. Уайт нашел место для проведения боя в индейской резервации, но его отказались санкционировать в Атлетической комиссии штата Калифорния.

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