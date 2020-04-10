Постановление правительства Республики Тыва от 9 апреля 2020 года № 146 "О введении ограничений охоты на территории Республики Тыва в весенний период 2020 года"

Руководствуясь пунктами 1 и 2 части 1 статьи 22, пунктом 2 части 4 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 4 статьи 5 Закона Республики Тыва от 9 июля 2012 г. № 1488 ВХ-I "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва", в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Ввести до 30 мая 2020 г. запрет любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Республики Тыва.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Республики Тыва Ш. Кара-оол







