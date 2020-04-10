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10 апреля 2020 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 9 апреля 2020 года № 147 "О введении ограничений любительского рыболовства на водных объектах Республики Тыва"

Дата подписания 9 апреля 2020 г.
Опубликован 10 апреля 2020 г.
Вступает в силу 9 апреля 2020 г.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Ввести до 30 июня 2020 г. запрет осуществления любительского рыболовства на водных объектах, расположенных в Республике Тыва.

2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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