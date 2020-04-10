Постановление правительства Тюменской области от 10 апреля 2020 года № 190-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:
в пункте 8:
слова "по 12 апреля" заменить словами "по 30 апреля";
подпункт 8.5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"организаций, оказывающих нотариальные и адвокатские услуги (на условиях предварительной записи).".
Губернатор области А.В.Моор
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