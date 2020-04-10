Умер актер из "Человеческой многоножки" и "Лексса" Дитер Лазер

Очень печальная новость: звезда серии "Человеческая многоножка" Дитер Лазер, снявшийся в первой и третьей частях, умер на 79-м году жизни.

Актер отошел еще 29 февраля, но известно об этом стало только сейчас.

Дитер Лазер, чья роль доктора Хейтера в "Многоножке" однозначно входит в пантеон наиболее ярких и памятных кинозлодеев, родился 17 февраля 1942 года в Германии.

Начиная с телевизионного дебюта в 1968-м, далее Лазер снялся в более чем шести десятках проектов: "Поруганная честь Катарины Блюм", "Дьявольское зелье", "Стеклянная клетка", "Разговор с чудовищем", "Наци", "Балтийский шторм".

Плюс стоит отдельно пометить роли Мантрида в культовом сериале "Лексс" и профессора Блеттхена в "Лесном царе".

Работа в третьей "Многоножке" стала для этого величественного актера одной из последних.