В Германии мошенники прикинулись пострадавшими от COVID-19

Мошенники воспользовались пандемией коронавируса, подделав правительственные гранты от имени нуждающихся предпринимателей, используя для этого созданные ими фейковые страницы в интернете.

Государственное управление уголовной полиции (LKA) в Северном Рейне-Вестфалии, а также отдел по борьбе с киберпреступностью (ZAC) в прокуратуре Кёльна совместно расследуют преступление группы кибермошенников, которые похитили средства бюджета, предусмотренные на выплату субсидий предпринимателям, чьи компании закрылись на период социальной изоляции, сообщает немецкое издание Focus.

Преступная схема была предельно проста: мошенники выкладывали в интернете ссылку, по которой предприниматель переходил на якобы домашнюю страницу властей земли Северный Рейн-Вестфалия по оказанию неотложной финансовой помощи. Мошенники в соответствующем опроснике просили заявителя указать все свои данные, необходимые для получения субсидии.

Затем, получив всю информацию от предпринимателя, они подавали заявки на получение финансовой помощи на реальную домашнюю страницу министерства экономики от имени этих пострадавших компаний.

Фиктивный запрос о помощи содержал только одно изменение в реальном приложении: номер счета. В итоге правительственные гранты после удовлетворения ходатайства шли на банковские счета мошенников. Эти средства злоумышленники конвертировали в биткойны и в дальнейшем переводили криптовалюту по каналам, которые трудно отследить, отметили следователи.

По предварительным оценкам немецкой прокуратуры, в этом громком деле могут быть затронуты интересы около 4 тысяч заявителей. После нескольких уголовных жалоб от предпринимателей в LKA была создана следственная группа. "Это высокопрофессиональные мошенники, которые крайне недобросовестны, и их трудно идентифицировать", - заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул. "Поскольку поддельные страницы проходят через иностранных провайдеров, наша первая цель - удалить их из сети", - заявил со своей стороны прокурор ZAC Кристоф Хеббекер. Сумма похищенных средств не разглашается, но счет может идти на миллионы евро: размер субсидий предпринимателям в зависимости от количества сотрудников, работающих в компании, колеблется от 9 до 15 тысяч евро. Причем, эти деньги государству отдавать не надо - выплаты от властей являются безвозмездными.

Между тем

Глава итальянского антимафиозного агентства DIA Гузеппе Говернале недавно предупредил, что преступные синдикаты активно воспользуются пандемией коронавируса. По его данным, четыре крупные мафиозные группировки, работающие в Италии, будут пытаться получить прибыль от мошенничества и манипуляций с кредитами.