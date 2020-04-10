В некоторых школах видео из интернета может грузиться два дня

Насколько школы и семьи в России готовы к дистанционной учебе? Доступен ли интернет, гаджеты, как хорошо учителя владеют "цифрой"? Специалисты Института образования НИУ ВШЭ собрали самые важные факты об этом.

- Россияне проводят в интернете в среднем 7 часов и 17 минут в день. Это больше, чем такой же показатель по миру. Однако скорость доступа к Сети у нас ниже среднемировой. Домашний интернет в России в среднем "разгоняется" до 45Мбит/сек. Мобильный - до 19 Мбит/сек. Но дифференциация между регионами очень большая.

- Широкополосный интернет есть у 75% семей. На селе интернета нет у каждой третьей семьи.

- Основное средство связи - смартфоны. Но для большинства школьных заданий они не годятся.

- Минимум 30% учителей имеют низкую цифровую грамотность. 15% - заявляют об острой необходимости обучения работе в "цифре".

- Только 21,7% школ имеют достаточно скорость выхода в интернет - 30 Мбит/сек. 40% школ работает на скорости не более 2 Мбит/сек. У 12% школ одно видео из интернета может грузиться два дня.