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10.04.2020 10:16
Рубрика: Видео

Видео: погрузчики исполняли акробатический трюк, но им не повезло

Текст: Вадим Давыденко

Там, где преподаватель логики увидит очаровательный образчик рекурсии (один вилочный погрузчик поднимает другой вилочный погрузчик, который поднимает собственно груз), а инженер по технике безопасности - грубое нарушение той самой техники безопасности, мы видим смекалку и дерзкий вызов законам физики. Жаль лишь, что всё закончилось так печально.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Чтобы поднять тяжелую габаритную коробку и пропихнуть ее в стенной проем на втором этаже, рабочие проявили недюжинную выдумку. Если высоты подъема вил одного погрузчика недостаточно, значит, нужно использовать два погрузчика, взгромоздив один на другой, решили они. И у них почти получилось.

Проблемой стала небольшая неровность асфальта под стенным проемом, из-за которой вся конструкция получила легкий крен. Для высоты в 1-2 метра этот наклон в несколько градусов был бы некритичным, но не для 6-7 метров. Поднятая почти к самому проему коробка начала сползать по вилам вбок и рухнула. К счастью, не увлекла за собой сам погрузчик.

Хочется верить, что груз в коробке был небьющимся. Гречка, например, или сахар или запасы туалетной бумаги на черный день.

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