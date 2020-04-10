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10.04.2020 12:15
Рубрика: Экономика

Время сохранять рубли в метрах

Очередной экономический кризис на этот раз проходит с неожиданными осложнениями - именно так можно назвать физическое ограничение возможностей платежеспособного населения совершать целый ряд привычных действий. В то же время еще в марте девальвация рубля и перспектива роста ипотечных ставок заставили многих задуматься о сохранении средств.
Фото: Предоставлено Shome Фото: Предоставлено Shome
Фото: Предоставлено Shome

Но именно сейчас для того, чтобы сохранить деньги нужно тщательно выбирать застройщика и проект. Учитывая тот факт, что многие застройщики заранее объявляют о том, что сроки ввода их проектов будут переноситься, эксперты рекомендуют выбирать те проекты, которые будут вводиться в эксплуатацию в 2020 году. Жилые комплексы на котловане могут быть дешевле, но, учитывая тот факт, что в ближайшие 6-9 месяцев отрасль может столкнуться с проблемами финансирования, риск недостроя таких проектов выше.

Фото: Предоставлено Shome

И у инвесторов, которые хотят сохранить деньги, и у тех, кто покупает недвижимость "для себя", есть целый ряд критериев, по которым проект оценивается как привлекательный и ликвидный. В первую очередь - это локация и транспортная доступность. Если рядом с домом есть метро, а выезд на основную магистраль не сопряжен с каждодневными пробками, то такие проекты всегда будут востребованы и на вторичным рынке, и на рынке аренды.

Во вторую очередь, нужно обратить внимание на конкурентное окружение. В некоторых районах Москвы одновременно строится несколько проектов, схожих и по характеристикам, и по цене. Это значит, что через несколько лет, когда у инвестора возникнет необходимость перепродать квартиру или сдать ее другому арендатору, высокая конкуренция заставит его снижать цену. И наоборот, если в районе строится два-три проекта, и только один - бизнес-класса, то это значит, что через несколько лет на вашу квартиру выстроится очередь.

Один из примеров проектов, в который на этапе старта продаж в буквальном смысле выстроилась очередь, - дом бизнес-класса Shome (застройщик - ООО "Велесстрой"). Проект строится на Кастанаевской улице, и его расположение во многом уникально: в глубине квартала, но буквально в нескольких минутах езды от Кутузовского проспекта. В 5 минутах - станция метро, а прямо под домом - остановка общественного транспорта.

Нельзя не отметить и социальную инфраструктуру района: детские сады, несколько школ и гимназий, спортивные объекты, рестораны, магазины и даже пруд, на котором зимой заливают каток. К слову, жители дома бизнес-класса Shome будут иметь свой собственный выход в сквер, что, безусловно, почти уникальная история для мегаполиса.

Фото: Предоставлено Shome

Такие проекты имеют своего покупателя и практически никогда не падают в цене. Да это и невозможно в условиях роста себестоимости строительства и увеличения банковских ставок для застройщиков. "Отрасль стала полностью зависимой от банков, все проекты привязаны к финансовым моделям, и в 2019-2020 годах застройщики были вынуждены повышать цены на квадратные метры даже при стабильной экономике без курсовых скачков и пандемий. - говорит Мария Александрова, коммерческий директор дома бизнес-класса Shome.- Рост курса евро и доллара повлияют на себестоимость строительства: наши аналитики посчитали, что себестоимость строительно-монтажных работ в бизнес-классе вырастет от 5 до 10%, при этом пока девелоперы не повышают цены. Но и для их снижения потенциала нет, особенно это касается проектов на высокой стадии строительной готовности".

Фото: Предоставлено Shome

Жизнь в гармонии

Жилой комплекс Shome расположен на престижном западе Москвы, на улице Кастанаевская с выездом на Рублевское шоссе и в пяти минутах ходьбы от станции метро "Кунцевская". До Тверской улицы на машине отсюда - всего 20 минут. Девелопером проекта выступает "Велесстрой" - застройщик, включенный в список системообразующих компаний экономики РФ. Shome состоит из двух корпусов Aqua и Bloom, и оба расположены на естественной возвышенности - поэтому красивые виды на Москву открываются с пятого этажа и выше. Корпуса - монолитно-кирпичные, с железобетонными перекрытиями, стоят под определенным углом друг к другу - такое расположение делает комплекс более камерным и, в то же время, обеспечивает хорошую инсоляцию квартир и двора.

Фото: Предоставлено Shome

Вся территория комплекса будет охраняемой, а благоустройство внутреннего двора в полной мере соответствует бизнес-классу: детские площадки, беседки, ландшафтный дизайн.

Всего в Shome 550 квартир, причем удивляет разнообразие планировок - их 15 типов: от студий и "однушек" до квартир площадью почти 200 м2. В каждой из квартир установлены внутренние блоки кондиционеров, а зонах санузлов у кухни уже будут смонтированы теплые полы.

В доме нет квартир в черновой отделке. Создатели проекта следуют требованиям времени в бизнес-классе, поэтому все квартиры - с отделкой White Box: это значит, что все подготовительные работы вроде выравнивания стен и потолка, стяжки пола и подводки электричества к розетками будут выполнены застройщиком. При этом новосел может сделать свою квартиру под себя на базе White Box - финишная отделка в каждой квартире будет уникальной, в соответствии со вкусами каждого покупателя. С проектной документацией можно ознакомится на сайте объекта.

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