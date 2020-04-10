Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в США

Впервые с 2017 года в США отмечена вспышка птичьего гриппа на одной из ферм в Южной Каролине, передает РИА Новости. Пока штамм обнаружен лишь у выводка индеек. Среди людей заболевших не обнаружено.

"Служба инспекции животных и растений министерства сельского хозяйства подтвердила присутствие крайне патогенного птичьего гриппа H7N3 в коммерческой популяции индеек в округе Честерфилд в Южной Каролине", - уточнили в минсельхозе страны.

Происхождение заболевания пока установить не удалось, возможно, болезнь принесли дикие птицы.

Власти не стали вводить какие-либо ограничения для местных жителей, напомнив лишь о необходимости строгой термической обработки тушек птицы и яиц.