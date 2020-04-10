За неделю разведку у границ РФ провели 27 иностранных летательных аппаратов

Минобороны распространило данные за неделю о разведывательной активности у воздушных границ России. Были зафиксированы 22 самолета-разведчика и пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Их полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Российские истребители дважды поднимались в воздух на перехват и сопровождение.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России иностранными летательными аппаратами не допущено.