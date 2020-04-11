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Актриса фильмов ужасов Хилари Хит умерла от коронавируса

Новости
    11.04.2020, 17:34
Текст:   Олег Усков

Хилари Хит, британская актриса театра, кино и ТВ, продюсер и партнерша Винсента Прайса по ряду проектов, умерла на 75-м году жизни.

Об этом сообщил в соцсетях крестник актрисы.

Уточнено, что причиной смерти артистки стали осложнения, вызванные COVID-19.

Хилари Дуайер (девичья фамилия) родилась 6 мая 1945 года в Ливерпуле. В детстве занималась балетом и фортепиано. Сценический ее дебют состоялся в театре Bristol Old Vic.

Сниматься начала в 1965-м: "Великий инквизитор", "Похитители тел", "Продолговатый ящик", "Плач Банши", "Грозовой перевал" (1970), сериалы "Космос: 1999", "Заключенный", "Мстители" - всего порядка тридцати работ.

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