Международный кубок чемпионов по футболу отменен из-за коронавируса

Традиционный товарищеский футбольный турнир Международный кубок чемпионов отменен из-за пандемии коронавируса.

Во время летнего межсезонья этот турнир проходил на территории разных стран и не только помогал клубам в подготовке к сезону, но и приносил реальный доход. Но, как сообщила пресс-служба турнира, следующий турнир летом 2020 года не состоится.

Организаторы соревнований заявили, что для них безопасность и здоровье футболистов, персонала, болельщиков и всех, кто участвует в матчах, имеет первостепенное значение.

"На данный момент отсутствует определенность по вопросу снятия ограничений в связи с пандемией. Также нет ясности в том, когда возобновится европейский футбол. Это означает, что планирование Международного кубка чемпионов этим летом осуществить невозможно", - сказано в официальном заявлении.

Турнир проходил с 2013 года и проходил на территории нескольких континентов - Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В нем принимали участие топ-клубы Европы.