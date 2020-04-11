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11.04.2020,  
17:00
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

На одном из крупнейших строящихся кораблей ВМС Китая произошел пожар

В Китае загорелся достраивающийся на плаву универсальный десантный корабль проекта 075. Он был спущен на воду в сентябре минувшего года.
Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
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Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, инцидент произошел на находящейся в Шанхае верфи "Худун-Чжунхуа". Возгорание, по всей видимости, началось в районе доковой камеры.

Пожарным хватило около получаса, чтобы ликвидировать этот достаточно крупный пожар. Но происшествие скорее всего отсрочит ввод корабля в состав флота, намечавшийся, по некоторым данным, на этот год.

Корабли этого типа - одни из наиболее крупных в составе Военно-морских сил КНР. Больше только авианосцы проекта 001/002 и океанские корабли комплексного снабжения проекта 901.

Считается, что водоизмещение "ноль семьдесят пятых" будет достигать 40 000 тонн. Длина - до 250 метров, ширина - 30 метров. Они способны нести до 30 вертолетов. В настоящее время в постройке находятся три единицы. Вся же серия включает, по меньшей мере, шесть кораблей.

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