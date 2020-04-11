Песков рассказал об отменном здоровье президента России

Здоровье Владимира Путина отменное и мероприятий он проводит больше обычного. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Отменное. Вы видите это по рабочему графику", - сказал Песков.

"Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно", - заметил представитель Кремля.