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11.04.2020 14:20
Рубрика: Власть

Песков рассказал об отменном здоровье президента России

Текст: Кира Латухина
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Здоровье Владимира Путина отменное и мероприятий он проводит больше обычного. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

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"Отменное. Вы видите это по рабочему графику", - сказал Песков.

"Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И, естественно, работать приходится более интенсивно", - заметил представитель Кремля.

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