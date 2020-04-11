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11.04.2020 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ракова: 40 городских поликлиник перепрофилируют для пациентов с подозрением на коронавирус

Текст: Любовь Проценко

Для пациентов с подозрением на коронавирус переоборудуют 40 городских поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Переоборудовать городские власти решили поликлиники, в которых есть компьютерная томография. Там откроются амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Только на основании лабораторных исследований поставить диагноз "коронавирусная инфекция" не всегда возможно - тесты иногда дают ложноотрицательные результаты, - рассказала Анастасия Ракова. - Поэтому мы приняли решение создать около 40 амбулаторных центров для работы с горожанами, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Эти центры в обязательном порядке должны иметь возможность КТ-исследования".

Эти центры будут работать круглосуточно только для пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Там граждане в первую очередь будут проходить компьютерную томографию, затем УЗИ, которое используется в мире для определения пневмонии. Обязательно возьмут у них и кровь, и мазок для теста на коронавирус. Кроме того, для определения тактики лечения пациенту сделают кардиограмму.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"По итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар", - заявила заммэра.

Попасть в центр пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, в случае, если в результате наблюдения пациента на дому заметно ухудшение его состояния.

В каждом из 40 амбулаторных центров круглосуточно будет работать аптечный пункт, который обеспечит пациентов необходимыми лекарствами.

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