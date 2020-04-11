Стало известно, где открылись стойки бесплатного велопроката в Москве

Департамент транспорта столицы назвал станции метро и МЦД, возле которых заработал бесплатный велопрокат для курьеров и волонтеров.

Бесплатный велопрокат открылся около станций: Бескудниково, Дегунино, Окружная, Тимирязевская, Савеловская и Белорусская МЦД-1, а также Рижская, Каланчевская, Курская и Москворечье МЦД-2. Для провоза велосипедов на МЦД нужно оформить бесплатный билет в кассах. Также в поездах "Иволга" предусмотрены специальные крепления для велосипедов, расположенные в головных вагонах.

Для получения льготного тарифа на велопрокат курьерским службам и волонтерским организациям необходимо обратиться по телефону: +7 (495) 966 46 69 (в будни с 10:00 до 18:00) или написать на адрес электронной почты: info@velobike.ru.

Как рассказали в дептрансе Москвы, велопрокат позволит всем сотрудникам служб доставки и волонтерам создавать альтернативные маршруты и быстрее развозить продукты и вещи первой необходимости москвичам, соблюдающим режим самоизоляции.

Напомним, что режим домашней самоизоляции введен в столице с 30 марта. Домашний режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста.