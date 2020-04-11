Стало известно, когда в столице проведут масштабную дезинфекцию

В День космонавтики, 12 апреля, в столице проведут масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

- В это день специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Петр Бирюков. Упор сделают на обработку территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и самих зданий подземки, обработают санвеществами ТПУ и остановки общественного транспорта. Тщательной обработке подвергнутся общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

- Там, где техника не справится, обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - сообщил заммэра.

Использовать будут вещества, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.