В Москве от коронавируса вылечились уже 499 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Только за последние сутки к числу выздоровевших добавилось еще 149 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.

- Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве постепенно увеличивается, - рассказала Анастасия Ракова. - Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

Подтверждают отсутствие у человека заболевания специальные исследования, которые проводятся после лечения. В больницах столицы созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

Сейчас заболевших COVID-19 в Москве лечат в 13 городских стационарах. По словам Сергея Собянина скоро число развернутых госпиталей для лечения больных коронавирусной инфекцией достигнет 50.