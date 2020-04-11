В Москве откроется новая больница для пациентов с COVID-19

Новая инфекционная больница для пациентов с коронавирусом в московском поселении Вороновское откроется в самое ближайшее время. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил готовность объекта в 98 процентов.

Сами корпуса готовы, уже ведется благоустройство, рабочие сажают деревья. "Уже завтра вечером начнем устанавливать медицинское оборудование, - сказал Бочкарев. - Компьютерные томографы, аппараты ИВЛ". Как работает оборудование, проверят сами врачи, для них там же на территории больницы построено общежитие.

Больница в итоге сможет вместить не 500, как ранее анонсировалось, а 900 пациентов. Это удалось сделать за счет оптимизации планировки.