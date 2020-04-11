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11.04.2020 16:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом

Текст: Анна Скрипка (Смоленск)

Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сообщается, что заражение произошло на территории Москвы, пациент прибыл в Смоленск уже больным и в тяжелом состоянии был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

Однако, как сообщили медики, "несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон".

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Смоленск Распространение коронавируса COVID-19

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