В Смоленске умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, что заражение произошло на территории Москвы, пациент прибыл в Смоленск уже больным и в тяжелом состоянии был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.

Однако, как сообщили медики, "несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон".