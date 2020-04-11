В Хабаровском крае скончался второй пациент с коронавирусом

В Хабаровском крае скончалась женщина, у которой официально был подтвержден диагноз COVID-19. Она стала вторым погибшим от коронавируса в регионе, сообщило региональное министерство здравоохранения на своей странице в Instagram.

Отмечается, что женщине 67 лет, и она контактировала с ранее выявленным больным COVID-19, вернувшимся из-за границы.

"Пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями, в том числе декомпенсированным сахарным диабетом. С 30 марта она находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией тяжелого течения, получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно исследовательским центром", - подчеркивает краевой Минздрав.

По его данным, по состоянию на 11 апреля в Хабаровском крае в общей сложности было выявлено 28 случаев заболевания COVID-19, из них семь человек выздоровели, двое, имевшие тяжелые хронические заболевания, скончались, на лечении находятся 19 пациентов.