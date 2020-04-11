Видео: В Башкирии курица усыновила новорожденных крольчат

В Мелеузе курица усыновила нескольких новорожденных крольчат и теперь ухаживает за ними. Видео необычного проявления материнского инстинкта опубликовала ГТРК "Башкортостан".

На кадрах видно, как в одном курятнике соседствуют кролики и куры, одна из которых греет нескольких маленьких крольчат.

Она недовольно озирается, а автор видео комментирует, что наседка не рада приходу гостей и готова защищать "детей".

Тогда как взрослые кролики совершенно спокойно отнеслись к тому, что их детьми занимается курица.