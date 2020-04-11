В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным химвеществом

В удмуртском Сарапуле шесть человек умерли от отравления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Среди погибших двое мужчин и столько же женщин в возрасте от 39 до 49 лет. Еще двоих мужчин в возрасте 39 и 44 лет доставили в больницу, где через некоторое время они скончались.

- Предварительная причина смерти - отправление неизвестным химическим веществом, которое они употребили накануне в качестве алкоголя, - говорится в сообщении следователей.

В совершении преступления подозревают 52-летнего жителя Сарапула. Именно он передал погибшим вещество под видом алкоголя. Мужчину уже задержали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи уже осмотрели место трагедии, изъяли канистры с остатками вещества, допросили свидетеля, который тоже пил эту жидкость и обращался за медпомощью. Назначены медицинские и химическая судебные экспертизы.