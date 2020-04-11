В Алтайском крае за сутки выявили восемь случаев заражения COVID-19

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Алтайском крае. Как рассказали в региональном оперативном штабе, теперь общее число инфицированных составляет 27 человек.

В больнице остаются 25 зараженных, еще двое выздоровели. В числе восьми человек, у которых накануне был выявлен COVID-19, пять - жители Барнаула, еще двое из Павловска и один из Заринска. Положительный результат тестов был подтвержден в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Среди инфицированных коронавирусом - один ребенок. Пять из восьми человек ранее контактировали с уже заболевшими. В общей сложности алтайские медики обследовали 9434 человека, под медицинским наблюдением остаются 773, из них 7 иностранцев.