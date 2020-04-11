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11.04.2020 10:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Алтайском крае за сутки выявили восемь случаев заражения COVID-19

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Алтайском крае. Как рассказали в региональном оперативном штабе, теперь общее число инфицированных составляет 27 человек.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В больнице остаются 25 зараженных, еще двое выздоровели. В числе восьми человек, у которых накануне был выявлен COVID-19, пять - жители Барнаула, еще двое из Павловска и один из Заринска. Положительный результат тестов был подтвержден в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Среди инфицированных коронавирусом - один ребенок. Пять из восьми человек ранее контактировали с уже заболевшими. В общей сложности алтайские медики обследовали 9434 человека, под медицинским наблюдением остаются 773, из них 7 иностранцев.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Распространение коронавируса COVID-19

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