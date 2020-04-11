Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок

В Чеченской Республике местным жителям раздадут медицинские маски.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова закупил 400 тысяч медицинских масок. Их получат жители Грозного и районных центров", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что фонд также оказывает помощь и другим регионам страны (не только соседним республикам, но и отдаленным субъектам России), доставляя маски и индивидуальные средства защиты, а также противочумные костюмы.

По официальным данным, в Чеченской Республике на сегодня 30 зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили восемь зараженных, два человека скончались - 82-летний мужчина и 52-летняя женщина. 1 апреля в Чечне умерла 82-летняя женщина, за неделю до смерти вернувшаяся из Москвы.