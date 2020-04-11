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11.04.2020 17:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям Чечни раздадут 400 тысяч медицинских масок

Текст: Ирина Белова

В Чеченской Республике местным жителям раздадут медицинские маски.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова закупил 400 тысяч медицинских масок. Их получат жители Грозного и районных центров", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что фонд также оказывает помощь и другим регионам страны (не только соседним республикам, но и отдаленным субъектам России), доставляя маски и индивидуальные средства защиты, а также противочумные костюмы.

По официальным данным, в Чеченской Республике на сегодня 30 зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили восемь зараженных, два человека скончались - 82-летний мужчина и 52-летняя женщина. 1 апреля в Чечне умерла 82-летняя женщина, за неделю до смерти вернувшаяся из Москвы.

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