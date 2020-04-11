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СМИ сообщили об экстренной госпитализации певицы Татьяны Булановой

Новости
    11.04.2020, 22:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В Санкт-Петербурге госпитализирована Заслуженная артистка России, певица и актриса Татьяна Буланова.

Как передают "Известия", со ссылкой на источник, 51-летняя исполнительница доставлена в больницу с подозрением на инсульт. Уточнено, что певица находится в сознании.

Как передает издание, у Булановой "проблемы с сердцем". В госпитале ей предстоит полное обследование.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. Первый альбом - "25 гвоздик" 1990 года. Снялась в "Улицах разбитых фонарей", "Бандитском Петербурге", "Папиных дочках", "Школьном стрелке".

Звание Заслуженной артистки России получила в 2004-м. Лауреат многочисленных наград.

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